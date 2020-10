[J6] Dans la tête de Jean-Louis Gasset… avant Bordeaux-Dijon

Actualités

King Street a clairement fermé les vannes, on n’est même pas sur que Bordeaux enregistrera une seule recrue d’ici lundi (du jamais vu !) et malgré 13 départs (à l’heure de l’écriture de cet article), la saignée n’est peut-être pas terminée puisque Toma Basic est fortement courtisé.

Malgré tout ça, les joueurs restants et valides sont obligés de rester dans leurs bulles à l’écart de la sinistrose ambiante (parfois justifiée il est vrai) autour du club.

D’un match sur l’autre, Yacine Adli est un joueur promis à un grand avenir ou un footballeur moyen. Josh Maja est le buteur que l’on attend et la semaine suivante il faut le mettre sur le banc ou même le vendre.

Que dire de Toma Basic, si souvent décrié l’année dernière et qui a presque obtenu le statut d’irremplaçable.

Garder sa cohérence, travailler les automatismes et la vitesse de transmission



Bien entendu, la production offensive indigente et indigeste de nos attaquants ne peut satisfaire les supporters ou tous les amoureux du football qui aimeraient revoir Bordeaux lutter pour les premières places ou au moins vibrer à 13h un dimanche au lieu de sombrer dans la sieste. Bien entendu, nous espérions que ce 11 aligné et qui nous semblait cohérent puisse faire taire l’espace d’un après-midi au moins les sceptiques.

Mais il faut aussi prendre le recul d’analyser les forces en présence et l’état physique des hommes sur la pelouse.

Yacine Adli, titulaire pour la première fois dans la saison après 6 mois d’inactivité et une préparation tronquée, on pourrait faire quasiment le même constat pour Samuel Kalu et pour Josh Maja, comme indiqué dans les précédents avant match, il a besoin de la confiance de son entraîneur sur la durée pour lui enlever la pression du match couperet.

La tentation est grande de tout bouleverser à nouveau mais pour quel résultat ? Les titulaires de dimanche étaient les remplaçants de la semaine d’avant et ils ne méritent pas forcément d’y retourner.

Devant un espoir qui s’atténue semaine après semaine concernant la capacité de cet effectif de voir plus haut, le salut ne peut venir que par le travail, la continuité dans les choix, l’affirmation d’une colonne vertébrale pour affiner les automatismes.

Yacine Adli l’a indiqué à la fin du match, il a besoin de jouer pour retrouver son niveau, Samuel Kalu a essayé mais avec trop peu de carburant pour être vraiment décisif.

La lenteur du jeu de la transmission, doit être travaillée mais elle ne peut que s’améliorer avec la répétition du rythme des rencontres.

Un milieu de terrain à recomposer

L’absence d’Otávio montre le manque de profondeur à ce poste.

Une éclaircie tout de même, le retour de Mehdi Zerkane, initialement prévu après la trêve.

Il devra sûrement être aligné devant le peu de solutions (avec Toma Basic à ses côtés), mais dans quel état de forme alors qu’il vient tout juste de reprendre les entraînements collectifs.

Devant les deux récupérateurs, Yacine Adli au centre et Samuel Kalu devraient enchaîner une seconde titularisation de suite.

A gauche, Nicolas De Préville, moins en réussite et peu à l’aise à ce poste pourrait souffler et laisser sa place à Rémi Oudin.

Devant, il paraît important de donner et de réaffirmer sa confiance, malgré son dernier match raté, à Josh Maja.

Il est possible que Jean-Louis Gasset n’ait pas la même lecture et Hwang Ui-Jo ou Jimmy Briand peuvent être relancés.

Derrière, pas de surprise à prévoir avec 4 clean-sheets depuis le début de la saison même si l’apport sur les côtés semble insuffisant. Malgré tout, l’entrée d’Enock Kwateng contre Nice est peut-être un signe d’une première titularisation face à Dijon.

A gauche, Ismaël Sow est pour le moment ignoré par notre coach. Les cartes seront peut-être rebattues à la fin du mercato.

Retour de Paul Baysse, sûrement sur le banc.

Une victoire est impérative, la crise sportive guette. La grisaille sur toute la France et un peu plus épaisse en Gironde.

Comme toutes les semaines, nous attendons votre analyse et votre 11 pour dimanche face à Dijon.

L’équipe proposé et les schémas :