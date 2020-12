[J17] Dans la tête de Jean-Louis Gasset… avant Bordeaux-Reims

Avant-match

“Vaincre le signe indien” et partir en vacances l’esprit léger

Deux ans que Bordeaux n’arrive pas à enchainer deux victoires de suite, se débarrasser de cette malédiction permettrait de revenir avec un mental renforcé dans 15 jours et pour bien débuter l’année 2021.

Contre Reims, il faudra sûrement être patient comme contre Brest, se méfier des contres et être agressif avec des lignes proches les unes des autres pour récupérer rapidement le ballon et se projeter.

L’importance des latéraux et d’une présence devant le but

Pour contourner un bloc bas, il faudra du mouvement coordonné, ce qui a manqué contre St-Etienne. De la variation entre attaque placée et jeu en profondeur.

Il sera indispensable que Youssouf Sabaly et Loris Benito proposent des dédoublements sur les côtés pour apporter le surnombre.

Devant, il faudra de la présence en plus de Hwang Ui-Jo.

Comme indiqué lors de l’analyse contre Strasbourg, Josh Maja pourrait être relancé dans cette optique avec des consignes un peu différentes que lors de ces dernières rencontres.

L’alternative se nomme Rémi Oudin afin de renforcer le milieu et le rendre encore plus technique.

Il faudra se découvrir un peu, Mehdi Zerkane, Toma Basic devront colmater les brèches et coulisser avec l’équipe quand le jeu penchera à gauche ou à droite.

L’absence d’Otavio, Yacine Adli en 6 ?

Devant l’absence d’un remplaçant dans un rôle de sentinelle, Jean-Louis Gasset pourrait privilégier la touche technique à la relance et miser sur une possession de balle importante. Il faudra tout de même qu’il soit le plus rigoureux possible dans son placement pour éviter de déséquilibrer l’ensemble et faire attention à ses premières passes dans une position ou chaque erreur entraine souvent, dans le meilleur des cas, une occasion de but.

La question de la fraîcheur physique, choix cornélien pour Jean-Louis Gasset

La tentation de repartir avec le même 11 que contre Strasbourg, et qui a donné satisfaction, est légitime.

Mais les joueurs ont beaucoup donné, beaucoup couru et ils auront encore un jour de récupération de moins que leur adversaire.

Les derniers entraînements devraient éclairer notre coach sur la fatigue générale de son groupe et des forces vives en présence.

Beaucoup d’efforts encore aujourd’hui et un casse tête pour Jean-Louis Gasset avant le coup d’envoi.

Pour ce dernier match, quelle équipe, pour vous, est susceptible de nous permettre d’enchainer (enfin) une deuxième victoire consécutive ?