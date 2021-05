[J37] L’analyse complète de Bordeaux-Lens (Tops, Flops, notes, feuille de match, résumé vidéo)

Après-match

Les cadres se sont réveillés

Le discours de Jimmy Briand avant la rencontre, le match plein de Nicolas De Préville, la solidité de Paul Baysse, Loris Benito, Youssouf Sabaly ou le match enfin à la hauteur de son talent de Toma Basic (sans oublier Benoit Costil, voir les Tops), les cadres étaient au rendez-vous.

Plusieurs semaines que nous attendons qu’ils prennent leurs responsabilités et ils ont attendu la 37ème journée pour nous proposer ce match où l’expérience a un sens. Une mention particulière pour Maxime Poundjé qui ne laissera peut-être pas un souvenir impérissable comme joueur des Girondins de Bordeaux mais qui a montré encore hier soir son amour du club. Il s’est battu sans compter, sans avoir de repères dans le jeu et alors qu’il va quitter le club dans quelques jours.

La jeunesse a changé le cours de notre fin de saison

Le but de Sékou Mara contre Rennes et son entrée tonitruante contre Lens (passes décisives sur le 2ème et 3ème but) ont un impact sur notre sortie de crise. Tom Lacoux (voir les Tops) et Issouf Sissokho (dans le dernier quart d’heure) ont joué comme des « vieux briscards », jamais inquiets, ils ont géré avec calme leur présence sur le terrain, la relance, ils ont amené ce vent de fraicheur qui n’existait plus au sein de ce groupe. Le nouvel acheteur voit à travers ces jeunes une force vive et un vivier peut-être plus intéressant et plus mature rapidement que prévu. Une grande revue d’effectifs sera indispensable pendant l’été pour saisir tout le potentiel de cette jeunesse, la conserver ou la prêter afin qu’elle s’épanouisse un jour dans notre équipe. Quand on voit l’explosion de Jules Koundé, d’Aurélien Tchouaméni ou d’Aaron Boupendza en Turquie cette année, on se rend compte que la formation et la détection ont un sens en Gironde. De même quand on voit l’éclosion de Mauro Arambarri où l’apparition de Milan Gajic dans la sélection serbe cette année, l’importance de laisser mûrir des jeunes joueurs avec du potentiel devient indispensable dans la réflexion du club à long terme.

Jean-Louis Gasset a retrouvé du flair ?

Une heure avant le coup d’envoi, l’équipe annoncée avait de quoi laisser perplexe. Entre le retour de Maxime Poundjé, une défense centrale expérimentale (et renforcée), la présence à nouveau du fantomatique Toma Basic et Nicolas De Préville (qui semble avoir perdu son football depuis le départ de Paulo Sousa), rien de vraiment rassurant au programme. Après un début de match timide, le pénalty du sud-coréen a libéré les esprits (ah, le mental de cette équipe !) et tous les joueurs cités ci-dessus ont donné satisfaction.

L’entraineur a réussi son coup, leurs mises à l’écart des dernières semaines ont peut-être permis la remise en question nécessaire pour redonner ce coup de collier indispensable pour la survie du club.

Merci Mr Gasset car malgré les critiques. Il a continué à chercher la meilleure formule possible dans ce moment si délicat. Il a prouvé que malgré tous les problèmes, il ne s’est jamais découragé et que son discours est toujours entendu malgré les nombreuses interférences.

Merci aux supporters !

La présence comme contre Rennes et le résultat encore positif (4 buts marqués en 2 matchs et 0 encaissé) ne peut être vue que comme une coïncidence. L’état d’esprit des joueurs sur le terrain était en osmose avec la passion des supporters aux abords du stade. Derrière l’amour de ces supporters, les joueurs ont surement compris la mission qu’ils devaient accomplir. Merci encore à ces supporters qui seront les premiers à féliciter dimanche prochain (pour ce maintien qui ne devrait plus être qu’une formalité).

Les Tops

Benoit Costil (10). Notre gardien était un mur infranchissable hier soir. Sur les frappes de loin, les corners ou en un contre un, il a régné et il est l’artisan numéro 1 hier de notre maintien (quasiment assuré). Un niveau international et une valeur sûre pour la reconstruction l’année prochaine avec la nouvelle équipe dirigeante.

Tom Lacoux (8). On a dit plusieurs fois que la jeunesse n’était pas prête et pourtant quelle maturité chez ce jeune homme de 19 ans. Il a récupéré de nombreux ballons dans les pieds lensois et il a montré beaucoup d’assurance dans la relance. Avec le retour d’Otávio pour la prochaine saison, ils pourraient former une paire de récupérateurs redoutable.

Nicolas De Préville (9). Principalement pour sa deuxième mi-temps, car quand le bloc est bas, il faut avoir des joueurs devant qui sont capables de conserver le ballon pour le faire remonter ou accélérer afin de faire mal en contre. La présence de Nicolas De Préville, entre les lignes, a beaucoup gêné les lensois. Parfait également comme Hwang Ui-Jo (8) dans l’état d’esprit, il partira sur une bonne note et les supporters le remercient aujourd’hui.

L’équipe. Les notes des joueurs peuvent paraître un peu exagérées car le score est flatteur et il ne reflète pas notre souffrance pendant 85 minutes avant le break de Youssouf Sabaly (8) mais il est là pour signifier une performance collective rare cette saison. La qualité de notre bloc défensif, le travail incessant de notre milieu de terrain et l’efficacité de notre attaque, des ingrédients que nous avons tellement attendus toute la saison que nous souhaitions les mettre en avant après cette rencontre.

Youssouf Sabaly (8) aurait pu également faire partie de ces Tops pour son raid décisif juste après une course de 40 mètres sur le côté gauche et un centre parfait sur la tête de Toma Basic. Et que dire de l’entrée de Sekou Mara, impliqué sur le 2ème et 3ème but bordelais. Cette réussite est également le fruit d’un coaching maîtrisé par Jean-Louis Gasset avec un 11 surprenant mais équilibré et des remplacements payants.

Pas de Flop pour ce match… enfin !

Les notes

Costil : 10

Sabaly : 8

Kwateng : 7

Benito : 7

Baysse : 7

Poundje : 7

Lacoux : 8

Adli : 7

Basic : 7

Hwang : 8

De Préville : 9

La feuille de match

Bordeaux – RC Lens : 3-0 (1-0 à la mi-temps)

À Bordeaux (Matmut Atlantique), le 16 mai, coup d’envoi à 21h

Entraîneur du RC Lens : Franck Haise

Composition du RC Lens : Jean-Louis Leca (16), Jonathan Gradit (24), Ismaël Boura (19) (puis Cheick Omar Traoré à la 67ème), Facundo Medina (14) (puis Corentin Jean à la 60ème), Jonathan Clauss (11), Loïc Badé (4), Cheick Doucouré (28) (puis Tony Mauricio à la 80ème), Gaël Kakuta (10) (puis David Pereira Da Costa à la 80ème), Seko Fofana (8), Simon Banza (23) (puis Arnaud Kalimuendo Muinga à la 60ème), Igniatius Ganago (9)

Entraîneur de Bordeaux : Jean-Louis Gasset

Composition de Bordeaux : Benoît Costil (1), Maxime Poundjé (29) (puis Mehdi Zerkane à la 84ème), Enock Kwateng (25), Paul Baysse (24), Loris Benito (23), Youssouf Sabaly (20), Tom Lacoux (27) (puis Jean Michael Seri à la 84ème), Toma Bašić (26), Yacine Adli (19) (puis Issouf Sissokho à la 75ème), Ui-Jo Hwang (18) (puis Sékou Mara à la 66ème), Nicolas de Préville (12) (puis Rémi Oudin à la 75ème)

Buts : Hwang (32ème s.p.), Sabaly (89ème), Zerkane (91ème)

Avertissements : Poundjé (82ème) pour Bordeaux, Badé (56ème), Kakuta (58ème) pour le RC Lens

Aucun joueur expulsé

