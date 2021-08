[Officiel] Gideon Mensah, un second latéral gauche en Gironde (présentation)

Présentation Transferts

Qui l’eut cru ! Après le départ de Maxime Poundjé, ce n’est pas un mais finalement deux joueurs qui arrivent pour le poste de latéral gauche. Après Ricardo Mangas, c’est le ghanéen Gideon Mensah qui rejoint la Gironde.

Nom : MENSAH Gideon

Nationalité : Ghanéenne

Age : 23 ans

Date de naissance : 18 juillet 1998

Lieu de naissance : Accra

Taille : 1m78

Poids : 64 kg

Poste : latéral gauche



Mensah, formé à la WAFA

Gidéon Mensah est formé au Ghana par la prestigieuse école de la West Africa Football Academy, créée initialement par Red Bull en 2008 puis rachetée en 2014 et affiliée à la Feyenoord Academy.

Agé seulement de 17 ans, le jeune Mensah attire de nombreuses convoitises. Il effectue de nombreux essais, notamment à Benfica mais aussi à Lille. Le club nordiste entrainé par Hervé Renard, qui connaît très bien le football ghanéen. Mais c’est finalement en Autriche qu’il va débuter sa carrière. Après un essai concluant, il signe un contrat de 5 ans, le 21 juillet 2016, à l’âge de 18 ans, en faveur du club autrichien de Salzburg qui croit beaucoup en son talent.

Une succession de prêts

A peine arrivé, le joueur est prêté au club de Liefering en deuxième division autrichienne, club filial de Salzburg. Avec 22 matches disputés et 2 passes décisives Mensah montre des qualités intéressantes. En parallèle il dispute et gagne la Youth League avec Salzburg. Titulaire indiscutable il participera grandement à la victoire de son club dans cette compétition et marquera notamment un but face au PSG en huitième de finale.

La saison suivante il disputera 20 matches avec Liefering avant d’être prêté au Sturm Graz le 21 janvier 2019. Nouveau palier pour Gideon qui découvre la première division dans la peau d’un titulaire avec 13 matches disputés. Tout va très vite avec sa première sélection nationale avec les A le 14 novembre 2019 face à l’Afrique du Sud lors des qualifications à la CAN. Suite à la blessure de Baba Rahman, il est titularisé et sera auteur d’une belle performance.

Alors que Barcelone souhaite le faire venir pour servir de back up à Jordi Alba, le club catalan ne parvient pas à trouver un accord avec Salzburg. Après avoir signé une prolongation de contrat de 5 ans avec Salzburg le 4 juillet 2019, le joueur impressionne lors de la pré saison avec notamment une prestation très remarquée en amical face au Real Madrid. Pourtant Mensah ne jouera pas avec Salzburg cette saison et fait de nouveau l’objet d’un prêt. Le 29 août 2019 il découvre la Jupiter League avec Zulte Waregem. Avec 19 matches disputés et 2 passes décisives, il continue doucement mais surement sa progression.

Mais là encore, toujours pas la possibilité pour lui de démontrer ses qualités à Salzburg puisqu’il est de nouveau prêté. En dépit de l’intérêt de nombreux clubs (Genk, Brugge, Anderlecht, Porto, Sporting mais aussi Reims), Mensah va découvrir un nouveau championnat, la Liga Nos, où il est prêté avec option d’achat au Vitoria Guimaraes. Une nouvelle saison dans la peau d’un titulaire avec 22 matches disputés. Une saison réussie, en dépit de plusieurs blessures. Le club portugais, bien que désireux de le conserver, ne lèvera finalement pas l’option d’achat de seulement 2,2M d’euros, financièrement hors d’atteinte.

Au final, alors que le joueur va rejoindre la Gironde, il n’aura jamais porté le maillot de Salzburg en compétition officielle à l’exception de la Youth League qu’il aura remporté en 2017. Mais là encore, ce sera un énième prêt.

Un nouveau prêt en Gironde

Ce sera donc le 6ème prêt, 6ème club et 4éme championnat pour ce baroudeur, à seulement 23 ans. Bien que suivi par Grenade, Getafe, c’est la Ligue 1 qu’il va cette fois-ci découvrir.

Si ses qualités d’adaptation ne font aucun doute, la question qui va se poser est de savoir s’il sera cette saison titulaire comme lors de ses prêts précédents. Avec l’arrivée de Mangas, le joueur devra sans doute batailler pour s’imposer. Incroyable, Bordeaux disposera donc deux joueurs titulaires pour ce poste de latéral gauche. Considéré comme un latéral moderne, porté sur l’offensive, n’hésitant pas à prendre des risques sur les sorties de balle, Mensah devra trouver un équilibre entre ses montées offensives et son travail défensif.

De nouveau prêté, avec option d’achat cette fois-ci, Gideon Mensah aura à cœur de prouver qu’il peut s’imposer et peut-être ainsi trouver enfin un club de façon pérenne et ainsi de la stabilité. Difficile pour un jeune joueur, qui enchaine les prêts dans des clubs différents de s’imposer de façon durable. C’est tout le mal qu’on lui souhaite cette saison même si la compétition avec Mangas sera rude.