Fransérgio, un roc débarque à Bordeaux (présentation)

Présentation Transferts

Après avoir renforcé le secteur défensif, Admar Lopes avait également identifié un autre secteur de jeu où il fallait recruter, celui du milieu de terrain. Alors que le club girondin dispose de plusieurs jeunes joueurs avec des profils similaires de relayeurs, c’est donc un milieu d’expérience, mais surtout athlétique, considéré comme un box-to-box, qui arrive.

Nom : Fransérgio Rodrigues Barbosa

Nationalité : Brésilienne (passeport portugais)

Age : 30 ans

Date de naissance : 18 octobre 1990

Lieu de naissance : Rondonopolis

Taille : 1m87

Poids : 67 kg

Poste : milieu central

Un début de carrière difficile

Formé à l’école de l’Athletico Paranaense, Fransérgio va connaître un début de carrière difficile.

Lors de la saison 2008-2009, il dispute 13 matches avec l’équipe première de l’Athletico. Il s’illustre lors de la Coupe junior de Sao Paulo en 2009, après une défaite en finale face aux Corinthians.

La saison suivante, après 3 matches en équipe première, il est prêté le 24 septembre 2009 au club voisin du Parana, où il disputera 5 matches.

De retour, il disputera 22 matches lors de la saison 2010-2011 dont 2 matches de Copa sudmericana.

En 2011, il signe un contrat de 4 ans avec le prestigieux club de l’Internacional. Mais il n’a pas vraiment la confiance de son entraineur et sa carrière va se poursuivre par une série de prêts.

Le 16 mai 2012, après seulement 2 matches avec l’Internacional, il est prêté au club de Criciuma, en serie B, jusqu’à la fin de l’année 2012. Il fera une saison pleine, avec 30 matches et 2 buts marqués. Titulaire indiscutable il permettra à son équipe d’accéder à la serie A.

De retour à l’Internacional, il est de nouveau prêté à Ceara pendant 6 mois, disputant seulement 6 matches, avant de faire l’objet d’un nouveau prêt à Guaratingueta en serie B où il jouera 15 matches et inscrira 1 but.

Son arrivée en Europe

Après avoir résilié son contrat, il signe le 20 janvier 2014, un contrat avec le club Portugais du Maritimo. Il débute avec l’équipe B. Utilisé à la fois avec l’équipe B et l’équipe première, il disputera son premier match en Division 1 le 9 février 2014 face à Olhanense entrant à la 59ème minute. Pour sa première année il disputera 11 matches, toutes compétitions confondues et inscrira 3 buts.

Titulaire la saison suivante, il deviendra le taulier de l’équipe avec 28 matches de Division 1 et inscrira 4 buts et 1 passe décisive. Il confirmera les 2 saisons suivantes avec 61 matches, et surtout 9 buts et 9 passes décisives. Il impressionne et ne tarde pas à attirer l’attention.

Au total il disputera 117 matches avec Maritimo avec 17 buts et 15 passes décisives.

Le 22 mai 2017, le joueur est transféré, pour 2 millions d’euros, au Sporting Braga pour une durée de 5 ans. Il prolongera le 12 février 2020 pour une durée de 2 ans avec une clause libératoire de 20M€.

Lors de sa première saison à Braga, il est titulaire indiscutable et fera ses grands débuts en Europa League le 27 juillet 2017 face à Solna. Malheureusement sa saison s’achèvera de façon brutale fin novembre, victime d’une grosse blessure en genou qui le tiendra éloigné tout le reste de la saison. Au final il disputera 25 matches, inscrivant 4 buts, tous en Europa League, et 5 passes décisives.

En 4 saisons avec Braga dont il est le capitaine, Fransérgio est devenu la pièce maitresse du milieu de terrain. Il disputera 148 matches sous le maillot de Braga avec 22 buts et 19 passes décisives. Un joueur qui aura marqué l’histoire de son club puisqu’il permettra à Braga de remporter sa première coupe de la ligue en janvier 2020 en battant Porto en finale : dans les arrêts de jeu sa frappe contrée parviendra à Horta qui marquera le seul but du match.

Un joueur d’expérience en Gironde

Alors que le club girondin a pour l’instant recruté essentiellement des jeunes joueurs à fort potentiel, c’est un joueur d’expérience, fort de ses 191 matches de Liga nos et ses 19 matches d’Europa League, qui débarque en Gironde.

Conscient du manque d’impact au milieu de terrain, c’est surtout un joueur physique, avec un gros volume de jeu, qui correspond au profil de milieu box-to-box qui manque à Bordeaux depuis plusieurs années. Un joueur capable de récupérer le ballon mais aussi de se projeter vers l’avant, de faire la dernière passe, de finir les actions grâce à une grosse frappe de balle. Un joueur très polyvalent, capable de jouer milieu défensif, milieu relayeur voire même en 10.

Braga annonce un transfert de 4,5M€ avec des bonus : 1,5M€ en cas de maintien des Girondins en Ligue 1 et 1,5M€ liés aux nombres de matches/buts du joueur cette saison. Avec un tel investissement sur un joueur de 30 ans, Lopez démontre, s’il en était besoin, que son projet, certes basé sur le trading, attache une place prépondérante au sportif.

Nul doute que Fransérgio n’est pas venu en Gironde pour rester sur le banc et qu’il sera, compte tenu de son expérience et de son profil, une pièce maitresse de l’entre jeu girondin.