Jean Onana, la surprise d’Admar Lopes (présentation)

Présentation Transferts

Le mercato des Girondins de Bordeaux se poursuit avec l’arrivée surprise de Jean Onana, milieu de terrain qui arrive en provenance de Lille. Un renfort dans un secteur de jeu qui a perdu Toma Basic, et peut-être Yacine Adli.

Nom : Onana

Prénom : Jean Emile Junior

Nationalité : Camerounaise

Age : 21 ans

Date de naissance : 8 janvier 2000

Lieu de naissance : Yaoundé

Taille : 1m89

Poste : milieu défensif – milieu relayeur

Un pur produit de l’académie Nkufo

Jean est formé à l’académie Nkufo au Cameroun, école de football située à Yaoundé, destinée à recruter les meilleurs jeunes du pays pour ensuite les envoyer en Europe. En janvier 2019, il rejoint le championnat de Ligue 2 du Portugal et signe à Leixoes. Il évolue avec l’équipe U23 du club où il est titulaire indiscutable. Il effectuera 22 matches et marquera 1 but. Il disputera même un match avec l’équipe professionnelle en Ligue 2 le 3 mars 2019, en entrant en jeu à la pause. Des performances qui vont attirer l’œil de certains recruteurs et notamment celui de Luis Campos, très présent sur le marché Portugais.

Un contrat de 5 ans à Lille avant un prêt en Belgique

Le 31 janvier 2020, il signe un contrat de 5 ans avec Lille, contre une indemnité de 2M€, en dépit de l’intérêt de plusieurs clubs Européens, notamment Porto et Newcastle. Le club Portugais réalise pour le coup la meilleure vente de toute son histoire. Onana arrive pour évoluer avec l’équipe réserve mais tout va très vite pour lui. Devant faire face à une hécatombe dans son effectif, Christophe Galtier le titularise au poste de milieu défensif. Il fait ainsi ses premiers pas en Ligue 1, le 16 février 2020 face à l’OM. Il est contraint de sortir à la 80ème minute sur blessure. Il jouera le reste de la saison avec l’équipe réserve

Le 31 juillet 2020 il est prêté dans à Mouscron, club filial de Lille, pour gagner du temps de jeu dans l’optique de remplacer Soumaré, dont le départ est prévu en juillet 2021. Titulaire indiscutable au sein du club Belge, après des débuts difficiles, il disputera 28 matches de Jupiter League, marquant 2 buts et adressant 1 passe décisive. Il évoluera le plus souvent au poste de milieu défensif. Blessé le 7 avril 2021, il doit mettre un terme à sa saison et verra son club descendre en Ligue 2. Le joueur retournera à Lille pour soigner sa blessure et réintègrera ensuite l’effectif du LOSC pour la préparation d’avant saison.

International U17 et U23 du Cameroun, Jean Onana va connaître sa première et unique sélection officielle, en tant que titulaire, avec les Lions Indomptables le 26 mars 2021 lors du match de qualification de la CAN face au Cap-Vert. Rappelé le match suivant face au Rwanda, il restera sur le banc.

Une arrivée surprise en Gironde

De retour après son prêt à Mouscron, le joueur ne semblait pas rentrer dans les plans de Jocelyn Gourvennec, l’actuel entraîneur Lillois. Fin juillet, Famalicao propose un prêt avec option d’achat mais le club nordiste décline l’offre. Admar Lopes, qui connaît parfaitement le joueur, a flairé la bonne affaire et c’est finalement à Bordeaux qu’Onana va poursuivre sa progression. Même s’il est toujours difficile de connaître les termes de la transaction, la presse évoque un transfert compris entre 1 et 2M avec bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente. 20 minutes notamment parle de 2.3M€, plus des bonus et un pourcentage à la revente.

Jean Onana est un joueur physique, technique et qui dispose d’une belle intelligence de jeu. Droitier mais pas maladroit avec son pied gauche, il est capable de se projeter vers l’avant pour casser des lignes. Même s’il a évolué le plus souvent au poste de milieu défensif, il a un penchant très net pour l’offensif et a parfois du mal à revenir défendre. Il a sans doute plus le profil d’un joueur box-to-box qu’un pur milieu défensif.

Avec Sissokho et Otavio, titulaires lors des premiers matches, Zerkane et Lacoux, ainsi que les arrivées de Fransergio et Onana, la concurrence sera rude au milieu de terrain. Capable de récupérer le ballon mais aussi très bon relanceur, Onana a les capacités pour occuper les postes de milieu défensif ou de milieu relayeur.

Il est encore jeune et donc perfectible. Il doit notamment travailler sa concentration et son placement tactique sur le terrain. Quand il évolue en milieu défensif, il a tendance à être aspiré vers l’avant et à délaisser son rôle de sentinelle. Il possède un gros volume de jeu et un gros impact mais doit apprendre à refreiner son énergie qui lui vaut pas mal de cartons.