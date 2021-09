Présentation de Javairô Dilrosun, l’ailier néerlandais qui devra passer un cap

Présentation

Fidèle à sa nouvelle politique basée sur la recherche de jeunes à fort potentiel, Bordeaux a misé sur la jeunesse en faisant signer le jeune ailier Hollandais, Javairô Dilrosun en provenance du Herta Berlin.

Nom : Javairô Joreno Faustino Dilrosun

Nationalité : Néerlandaise

Age : 23 ans

Date de naissance : 22 juin 1998

Lieu de naissance : Amsterdam

Taille : 1m75

Poids : 75kg

Poste : ailier gauche

De l’Ajax à Manchester City

Dilrosun fait partie de la longue liste de jeunes Hollandais, d’origine du Surinam, formés à l’Ajax, comme Gullit, Kluivert ou encore Rijkaard. Il entre au centre de formation à l’âge de 8 ans et performera dans toutes les catégories de jeunes. Mais très vite, alors qu’il n’a que 15 ans, les recruteurs anglais s’intéressent à lui. Le 30 juin 2014, alors qu’il vient tout juste d’avoir 16 ans, il quitte son club formateur pour rejoindre le centre de formation de Manchester City où il signera un contrat de 3 ans. Considéré comme l’un des plus grands talents de l’académie de l’Ajax à cette époque, son club avait pourtant essayé de le conserver mais le joueur a des envies d’ailleurs.

A 19 ans, alors qu’il évolue avec les U23 de Manchester, le joueur, qui fait partie des meilleurs jeunes de l’équipe U23, fait l’objet de nombreuses convoitises (Juventus, Liverpool, Dortmund, Leipzig…). Très en vue avec les jeunes de Manchester, Dilrosun va exploser en Youth League lors de la saison 2016/2017, auteur de 1 but et 3 passes décisives en 5 matches. Il disputera 13 matches avec les U23 avec à son actif 1 but et 3 passes décisives.

La saison suivante il devra également se contenter de l’équipe U23 avec laquelle il délivrera 5 passes décisives en 12 rencontres. Mais le jeune est ambitieux et ne se satisfait pas de sa situation.

Début de carrière professionnelle en Bundesliga

Jamais utilisé en équipe première, Dilrosun s’impatiente et ne prolonge pas son contrat. Le 1er juillet 2018, libre de tout contrat, il rejoint la Bundesliga et signe un contrat de 4 ans avec le Hertha Berlin malgré des intérêts de la Juventus et de Dortmund notamment.

Dés la première saison, le joueur se retrouve titulaire et joue son premier match de Bundesliga le 2 septembre 2018 face à Schalke. Lors de ses 4 premiers matches il inscrit 2 buts et adresse 3 passes décisives. Malheureusement le joueur va connaître des blessures à répétition (ischio, colonne vertébrale et blessure musculaire) et devra se contenter de 17 matches dont seulement 7 en tant que titulaire. A son actif 2 buts et 4 passes décisives.

Dilrosun a connu toutes les catégories de jeunes de sa sélection, des U15 aux espoirs. Il connaîtra sa première et unique sélection le 19 novembre 2018 face à l’Allemagne lors de la Nations League. Rentré en cours de jeu, il doit céder sa place sur blessure, une blessure qui le gardera éloigné des terrains pendant 2 mois.

La saison suivante sera assez similaire avec de nouvelles blessures qui viendront bloquer la progression du jeune ailier. Il disputera 23 matches de Bundesliga avec 3 buts et 2 passes décisives. Le 4 mai 2020, le joueur prolonge son contrat son contrat de 2 ans.

Malheureusement les saisons se suivent et se ressemblent pour Dilrosun qui va de nouveau connaître des blessures lors de la saison 2020/2021 avec notamment une grave blessure aux ligaments du genou en janvier 2021, qui va le tenir éloigné des terrains près de 2 mois. Au final il disputera seulement 12 matches.

Une arrivée surprise en Gironde

Désirant apporter du sang neuf dans l’animation offensive, le club girondin a fait signer un contrat au jeune Dilrosun. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes de sa génération à l’Ajax, le joueur peine à confirmer les espoirs placés en lui, notamment en raison de blessures. Et c’est sans doute ces dernières qui ont freiné les ardeurs des clubs qui suivent le joueur depuis son départ en Angleterre.

Ailier gauche de formation il peut aussi évoluer sur le côté droit. C’est un jeune joueur qui possède de grosses qualités, notamment de dribble et de technique. Il est capable de mouvements géniaux, d’éliminer un adversaire sur sa vitesse. Il possède aussi une belle qualité de frappe avec son pied gauche. Mais c’est un joueur encore inconstant, capable de disparaître d’un match. Il doit encore progresser et avoir plus d’influence dans le jeu de son équipe. Il doit prendre plus le jeu à son compte et prendre sa chance plus souvent.

La grosse interrogation c’est surtout le physique du joueur. En 3 saisons, Dilrosun a enchainé les blessures, ainsi que la Covid, qui l’ont fait manquer 35 matches avec le Hertha Berlin, soit une indisponibilité totale d’environ 312 jours. Des blessures qui ont considérablement freiné la progression du joueur et qui lui ont fait perdre confiance en ses qualités.

C’est donc un vrai pari que prend le club Girondin avec Dilrosun, en espérant qu’il puisse franchir le palier qui lui permettrait de confirmer les espoirs placés en lui chez les jeunes. S’il est épargné par les blessures, Dilrosun peut devenir l’une des révélations des Girondins cette saison.