Les applications Girondins4Ever sont de nouveau disponibles sur Android et Apple

Girondins4ever

Il y a quelques semaines, en plein mercato, nous avions pris la décision de retirer l’actualité de nos applications Android et Apple, afin de faciliter la navigation sur Girondins4Ever.com. En effet, ces applis prenaient énormément de ressources, s’appuyaient sur des libraires obsolètes, et faisaient ramer le site, voire même le plantaient.

L’actualité sur les Girondins de Bordeaux étant devenue un peu plus calme, plusieurs optimisations sur les deux applications et quelques réglages sur notre serveur ayant été effectués, nous avons le plaisir de vous proposer de nouveau l’actualité de G4E via ses deux applications.

L’ancienne API (obsolète) utilisée sur les anciennes versions va être arrêtée dans quelques jours, il est donc primordial d’effectuer la mise à jour pour pouvoir lire toute l’actualité du site.

Nous réclamons également un peu d’attention sur un point précis. Lors de l’indisponibilité de ces applications, plusieurs utilisateurs les ont mal notées sur les plateformes, en signe de protestation. Nous demandons aimablement à ces utilisateurs de revoir leur note maintenant que celles-ci sont de nouveau disponibles. Pour les nouveaux utilisateurs, ou ceux qui n’auraient pas noté l’application G4E, merci de mettre une note positive. Nous vous rappelons que nous sommes bénévoles, pas du tout professionnels. Il s’agit du meilleur moyen de récompenser les créateurs des applications. Merci pour eux.

La nouvelle appli Android (4.6)

Nouvelle version. Première itération de la refonte de l’app Girondins4Ever !

– Profitez des améliorations sur la rapidité et la stabilité.

– Scrollez pour charger les news et les articles plus anciens.

– Les news et les articles sont sauvegardés pour une lecture hors ligne.

– Modes light et dark suivant les paramètres du système.

Téléchargez-là ICI

La nouvelle appli Apple (2.08)

Nouvelle version de l’application avec le chargement optimisé de vos Brèves ou Articles par page.

De nouvelles petites améliorations seront disponibles dans les jours qui viennent, notamment au niveau de l’optimisation et du rendu visuel.

Nous vous conseillons de supprimer l’ancienne version pour plus d’efficacité.

Téléchargez-là ICI

Merci de revoir les mauvaises notes mises lors de la période de mercato, merci aux nouveaux utilisateurs de nous offrir un note positive et bienveillante.