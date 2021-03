[J29] L’analyse complète de Dijon-Bordeaux (Tops, Flops, notes, feuille de match, résumé vidéo)

Après-match

Une victoire pour stopper la spirale

Nous pouvons respirer un peu, ce succès peut permettre de relancer la machine. Les 3 buts marqués pourraient également desserrer un peu le frein inconscient dans les têtes girondines.

L’équipe a été solidaire et travailleuse, à défaut d’être flambloyante. Elle a globalement maitrisé son sujet même si ce but dans les arrêts de jeu aurait pu être évité.

Attention derrière, on ne lâche rien !

Avant cette journée, avec notre déplacement en terre dijonnaise et celui de Nantes (le 18ème) au Parc, nous avions un coup à jouer et la capacité de reléguer à dix points ou plus le barragiste de cette Ligue 1. La victoire des canaris au Parc est un signal fort, alors que Lorient et Nîmes, également, continuent à grappiller des points semaine après semaine. Deux victoires dans les 3 prochaines rencontres scelleraient pratiquement notre maintien, une nouvelle série négative nous rapprocherait inexorablement d’une fin de saison avec ulcère assuré.

Une liste de blessés qui s’allonge

Samuel Kalu, encore blessé, Hatem Ben Arfa absent au dernier moment, Mehdi Zerkane qui ressent une pointe derrière la cuisse et Edson Mexer, victime d’une torsion au genou. Le manque de profondeur de banc et la fatigue mentale et physique sont un handicap qu’il faudra surveiller dans les prochaines semaines. Jean-Louis Gasset doit réussir à mobiliser ses troupes encore quelques semaines tout en ménageant les organismes qui semblent fatigués.

Un pressing payant

La tactique était assez simple, un bloc compact et un pressing haut. Juste ce qu’il faut pour faire craquer une équipe qui a quasiment les deux pieds en Ligue 2. L’adversité sera plus grande dès la fin de semaine et le déplacement chez les Montpelliérains de Gaëtan Laborde.

Les Tops

Hwang Ui-Jo (7). Après une première frappe dans les nuages à 5 mètres du but dijonnais, le sud-coréen n’a pas connu une nouvelle journée de “vendanges” car il a su régler la mire avec un premier but plein de sang-froid et une tête chirurgicale. Le meilleur buteur bordelais mérite la récompense du jour car il n’est vraiment pas avare d’efforts.

Nicolas De Préville (7,5). Parfait complément offensif à notre avant-centre, il a réussi presque tout ce qu’il a entrepris. Buteur et passeur, on a senti dès ses premières accélérations qu’il était en jambes. Beaucoup critiqué depuis plusieurs semaines pour avoir déjà la tête ailleurs, il a répondu sur le terrain qu’il souhaitait finir sur une bonne note ce championnat. Il mérite d’être sur le terrain la semaine prochaine à Montpellier pour remplacer le malheureusement “trop fragile” Samuel Kalu, encore blessé.

Le Flop

Rémi Oudin (4). Il joue, beaucoup, mais il tarde toujours à nous séduire. Il porte les maux de cette équipe girondine, trop prévisible, un peu trop lente. I lui reste malgré tout de temps en temps une qualité de frappe ou de centre pouvant déstabiliser une défense. Malheureusement ses qualités ne sont pas toujours au rendez-vous comme cet après-midi. Il peine à rentabiliser les 10 millions investis.

Les notes

Costil : 5

Sabaly : 5

Mexer : 5

Baysse : 5,5

Benito : 5

Seri : 5

Zerkane : 5

Adli : 6

Oudin : 4

Hwang : 7

De Préville : 7,5

La feuille de match

Ligue 1 Uber Eats – Season 2020/2021 – 29ème journée de Ligue 1

STADE GASTON GÉRARD – Samedi 14 mars 2021

Buts : Ui Jo HWANG (33′ – FC GIRONDINS DE BORDEAUX) / Ui Jo HWANG (45′ – FC GIRONDINS DE BORDEAUX) / Nicolas DE PREVILLE (50′ – FC GIRONDINS DE BORDEAUX) / Moussa KONATÉ (90′ – DIJON FCO)

DIJON FCO : 25 – Bruno ECUELE MANGA (c) /24 – Wesley LAUTOA /27 – Aboubakar KAMARA /1 – ANTHONY RACIOPPI /2 – Sacha BOEY /8 – Eric Junior DINA EBIMBE /22 – Didier NDONG /5 – Senou COULIBALY /17 – Mama Samba BALDÉ /3 – Glody NGONDA MUZINGA /15 – Roger ASSALE

FC GIRONDINS DE BORDEAUX : 1 – Benoit COSTIL (c) /24 – Paul BAYSSE /20 – Youssouf SABALY /28 – Rémi OUDIN /19 – Yacine ADLI /17 – Mehdi ZERKANE /4 – Edson MEXER /15 – Jean Michael SERI /10 – Samuel KALU /23 – Loris BENITO /18 – Ui Jo HWANG

Le résumé vidéo